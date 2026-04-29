Soirée blind test à l’Autre Usine Cholet
Soirée blind test à l’Autre Usine Cholet vendredi 22 mai 2026.
Cholet
Soirée blind test à l’Autre Usine
88 Rue de Bourgneuf Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 19:00:00
fin : 2026-05-22 21:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Prêts à tester vos connaissances musicales ?
Rendez-vous le vendredi 22 mai à 19h pour une soirée blind test avec des hits incontournables !
Formez votre équipe de 3 à 5 personnes et venez défier les autres groupes.
Tentez de remporter la victoire… et surtout de passer une soirée mémorable !
Inscrivez-vous dès maintenant à l’accueil du complexe, sur notre application ou sur notre site internet https://www.lautreusine.com/soiree-blind-test-vendredi-22-mai/
On vous attend nombreux pour cette incroyable soirée placée sous le signe de la musique ! .
88 Rue de Bourgneuf Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 30 03 00 contact@lautreusine.com
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English :
L’événement Soirée blind test à l’Autre Usine Cholet a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme du Choletais
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