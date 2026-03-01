La Nuit des Musées au Musée d’Art et Musée d’Histoire Musée d’Art et Musée d’Histoire Cholet
La Nuit des Musées au Musée d’Art et Musée d’Histoire Musée d’Art et Musée d’Histoire Cholet samedi 23 mai 2026.
La Nuit des Musées au Musée d’Art et Musée d’Histoire
Musée d’Art et Musée d’Histoire 27 avenue de l’Abreuvoir Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Visites guidées, showcase et parcours ludique sont au programme de cette nouvelle édition de la Nuit des Musée
ENTRÉE GRATUITE
Informations 02 72 77 23 22
.
Musée d’Art et Musée d’Histoire 27 avenue de l’Abreuvoir Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 23 22 museearthistoire@agglo-choletais.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement La Nuit des Musées au Musée d’Art et Musée d’Histoire Cholet a été mis à jour le 2026-03-01 par Office de tourisme du Choletais