La Nuit des Musées au Musée d’Art et Musée d’Histoire Musée d’Art et Musée d’Histoire Cholet

La Nuit des Musées au Musée d’Art et Musée d’Histoire

Musée d'Art et Musée d'Histoire 27 avenue de l'Abreuvoir Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23

2026-05-23

Visites guidées, showcase et parcours ludique sont au programme de cette nouvelle édition de la Nuit des Musée

ENTRÉE GRATUITE

Informations 02 72 77 23 22

museearthistoire@agglo-choletais.fr

