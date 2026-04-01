Stage de vannerie Cholet
Stage de vannerie Cholet lundi 27 avril 2026.
Cholet
Stage de vannerie
34 rue des tisserands Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 63 – 63 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27 14:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-04-27 2026-05-01 2026-05-02 2026-05-04 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-11 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-18 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-25 2026-05-29 2026-05-30 2026-06-01 2026-06-05 2026-06-06 2026-06-08 2026-06-12
Stage découverte de la vannerie d’osier.
Un après midi d’initiation à la vannerie pour une personne.
Profitez ou faites profiter d’une parenthèse de bien être, d’une expérience unique qui éveille les sens.
De 14h à 17h, les lundi, vendredis et samedis.
Aurélie vous accueille, avec bienveillance, dans son atelier à Cholet (49), en petit comité ( 6 pers max ) pour fabriquer votre objet en osier.
Pour (s’) offrir un atelier c’est ici => https://aurelievannerie.fr/categorie-produit/stage-vannerie-initiation-vannerie/
BON PLAN profitez de 10% de réduction avec le code AUBO56 .
34 rue des tisserands Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 07 38 64 71 contact@aurelievannerie.fr
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English :
L’événement Stage de vannerie Cholet a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Choletais
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