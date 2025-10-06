Popular Le Puy-Saint-Bonnet Cholet

Popular

Le Puy-Saint-Bonnet Eswpace Convivial Cholet Maine-et-Loire

Début : 2026-06-13 18:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Saison culturelle ITINERANCES

POPULAR, c’est une immersion au début du XX e siècle, dans l’atmosphère envoûtante du tango argentin. Plongez dans les rues vibrantes de Buenos Aires, où Carlos Gardel, figure emblématique du genre, et ses contemporains donnaient voix et âme à une époque marquée par la passion et la nostalgie.

Entre le chant vibrant et le souffle du bandonéon, les envolées du violon, les accords mélodieux du piano et la profondeur de la contrebasse, laissez-vous conter ces histoires passionnantes, sur des arrangements soigneusement élaborés par Manu Bernal (également chanteur du groupe).

Entre élégance et mélancolie, le tango tisse une histoire intemporelle, celle des âmes en quête d’amour et de liberté.

Chant Manu Bernal

Violon Isabelle Aymard

Bandonéon Jean-Pierre Florent

Contrebasse Jacques-Alexis Marcon

Piano Bogdan

Réservations conseillées

– par téléphone 02 44 09 26 06

– en ligne sur www.cholet.fr

– sur place dans la limite des places disponibles .

Le Puy-Saint-Bonnet Eswpace Convivial Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 44 09 26 00 conservatoire@choletagglomeration.fr

