I killed the monster

13 Boulevard Gustave Richard Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 18:00:00

fin : 2026-05-06 18:30:00

Date(s) :

2026-05-06

Dans le village de Brognon, tout est calme. Sauf Daniel, qui est un peu agité du bocal… Il a reçu un médicament expérimental, venu des US, cela ne peut que lui faire du bien. Tout va bien… mais où donc est passé le chien du vieux Jean-Marie ?

Une lampe à abat-jour, une table et des objets du quotidien, il n’en faut pas d’avantage à Gildwen Peronno pour s’amuser avec les codes des films d’horreur de série B. Il compose ainsi une atmosphère glauque avec une succession de séquences qui s’enchaînent à un rythme effréné ; se mêlent alors la peur et le rire. Déformations, substitutions et jeux d’échelle servent ce théâtre d’objet miniature inventif et complètement dingue.

Une variation truculente et malicieuse sur l’altérité et la maladie mentale. .

13 Boulevard Gustave Richard Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 13 58 billetterie@jardindeverre.fr

English :

L’événement I killed the monster Cholet a été mis à jour le 2025-12-13 par Office de tourisme du Choletais