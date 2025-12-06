Permanence du Repair café de Cholet Rue du Bois Régnier Cholet

Permanence du Repair café de Cholet

Rue du Bois Régnier Centre Socioculturel Le Verger Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2025-12-06 09:00:00

fin : 2026-04-04 12:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2026-01-03 2026-02-07 2026-03-07 2026-04-04 2026-05-02 2026-06-06

Qu’est-ce que le Repair Café ?

Un Repair Café c’est un rendez-vous gratuit et ouvert à tous, sous la forme d’ateliers de réparation collaboratifs.

L’idée est de Réparer ensemble pour lutter contre le gaspillage et la production de déchets.

Avec l’aide des repair acteurs, vous pouvez co-réparer vos vêtements, meubles, appareils électriques, bicyclettes, vaisselle, objets utiles, jouets, et autres .

