Permanence du Repair café de Cholet Rue du Bois Régnier Cholet

Permanence du Repair café de Cholet
Rue du Bois Régnier Centre Socioculturel Le Verger Cholet Maine-et-Loire
Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2026-04-04 12:00:00
2025-12-06 2026-01-03 2026-02-07 2026-03-07 2026-04-04 2026-05-02 2026-06-06
Qu’est-ce que le Repair Café ?
Un Repair Café c’est un rendez-vous gratuit et ouvert à tous, sous la forme d’ateliers de réparation collaboratifs.
L’idée est de Réparer ensemble pour lutter contre le gaspillage et la production de déchets.
Avec l’aide des repair acteurs, vous pouvez co-réparer vos vêtements, meubles, appareils électriques, bicyclettes, vaisselle, objets utiles, jouets, et autres .
Rue du Bois Régnier Centre Socioculturel Le Verger Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 45 08 18 46 repaircafecholet@gmail.com
