Cholet

Courses hippiques

Avenue de l’Hippodrome Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27 14:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :

2026-04-27 2026-05-01

L’hippodrome de Cholet organise des courses hippiques PREMIUM le lundi 27 avril 2026. Venez découvrir le monde des courses avec la présence des caméras.

​Réunion de courses hippiques le vendredi 01 mai 2026. Au programme des courses de trot, des animations pour les enfants avec jeux en bois et la possibilité de suivre les courses de l’intérieur avec une voiture suiveuse (réservation sur place le jour des courses). .

Avenue de l’Hippodrome Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 76 44 89 72 contacthippodromecholet@gmail.com

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English :

L’événement Courses hippiques Cholet a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du Choletais