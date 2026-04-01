Cholet

Soirée stand-up à l’Autre Usine

88 Rue de Bourgneuf Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27 19:00:00

fin : 2026-04-27 20:30:00

Date(s) :

2026-04-27

Le lundi 27 avril 2026 à 19h, quatre humoristes monteront sur scène pour vous faire passer une superbe soirée

Rob Azo

Yann Cheneau

Elsa Salmon

Nathan Steinbach

Préparez-vous à rire, sourire et peut-être même pleurer… de rire !

L’entrée est gratuite, et comme le veut la tradition du stand-up, la sortie se fait au chapeau. Chacun donne ce qu’il veut pour remercier les artistes (prévoyez de la monnaie ) !

Événement déconseillé aux moins de 14 ans. .

88 Rue de Bourgneuf Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 30 03 00 contact@lautreusine.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée stand-up à l’Autre Usine Cholet a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Choletais