Soirée stand-up à l’Autre Usine Cholet
Soirée stand-up à l’Autre Usine Cholet lundi 27 avril 2026.
Cholet
Soirée stand-up à l’Autre Usine
88 Rue de Bourgneuf Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27 19:00:00
fin : 2026-04-27 20:30:00
Date(s) :
2026-04-27
Le lundi 27 avril 2026 à 19h, quatre humoristes monteront sur scène pour vous faire passer une superbe soirée
Rob Azo
Yann Cheneau
Elsa Salmon
Nathan Steinbach
Préparez-vous à rire, sourire et peut-être même pleurer… de rire !
L’entrée est gratuite, et comme le veut la tradition du stand-up, la sortie se fait au chapeau. Chacun donne ce qu’il veut pour remercier les artistes (prévoyez de la monnaie ) !
Événement déconseillé aux moins de 14 ans. .
88 Rue de Bourgneuf Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 30 03 00 contact@lautreusine.com
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English :
L’événement Soirée stand-up à l’Autre Usine Cholet a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Choletais
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