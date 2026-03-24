Visite de la Savonnerie Gonnord Cholet
Visite de la Savonnerie Gonnord Cholet jeudi 23 avril 2026.
Visite de la Savonnerie Gonnord
Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 15:00:00
fin : 2026-04-23 16:00:00
Date(s) :
2026-04-23
Entrez dans les coulisses d’une savonnerie artisanale !
Découvrez les étapes de fabrication, de la saponification à chaud aux produits finis, et percez les secrets de ces savons faits avec soin.
A partir de 5 ans
Attention, places limitées ! Réservez auprès de l’Office de Tourisme.
Le lieu exact de RDV vous sera communiqué lors de la réservation. .
Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 80 00 info-accueil@ot-cholet.fr
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English :
L’événement Visite de la Savonnerie Gonnord Cholet a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme du Choletais
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