Share Your Moves #6

99 rue Pierre Gilles de Gennes Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25 2026-04-26

À la West Coast Academy de Cholet, venez assister à un week-end de compétition, d’entraînement et de rencontres où règne le véritable esprit du Parkour le partage, le respect et la bienveillance.

99 rue Pierre Gilles de Gennes Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire wcacholet@gmail.com

English :

Come and enjoy a weekend of competition, training and encounters at the West Coast Academy in Cholet, where the true spirit of Parkour reigns: sharing, respect and benevolence.

