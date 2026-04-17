Cholet

Stage multi-activités à l’Autre Usine

88 Rue de Bourgneuf Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 150 – 150 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 09:00:00

fin : 2026-04-23 17:00:00

Date(s) :

2026-04-20 2026-04-21 2026-04-23 2026-04-24

Votre enfant a entre 7 et 14 ans et il a envie de s’amuser pendant les vacances de printemps ? Rendez-vous du lundi 20 au vendredi 24 avril 2026 (hors mercredi 22) pour profiter d’une semaine riche en activités !

Au programme de cette semaine

Aire de jeux La Petite Usine

Initiation de Hockey Ball

Sports (basket, foot, sports de raquette, …)

Bowling, karting, laser game

‍ Atelier cuisine

… et bien d’autres encore !

Chaque jour, vos enfants profiteront de repas faits avec des produits frais, locaux et de saison ! En cas de besoins alimentaires spécifiques pour votre enfant, n’hésitez pas à nous le signaler .

88 Rue de Bourgneuf Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 30 03 00 contact@lautreusine.com

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English :

L’événement Stage multi-activités à l’Autre Usine Cholet a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Choletais