Carnaval de Cholet Cholet

Carnaval de Cholet Cholet dimanche 19 avril 2026.

Carnaval de Cholet

Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 21:30:00

fin : 2026-04-25 01:00:00

Date(s) :

2026-04-19 2026-04-25

Chaque année, près de 100 000 spectateurs assistent au Carnaval de Cholet. Sans doute un des plus surprenants et des plus anciens d’Europe.

Entre le défilé de jour et le défilé de nuit, de nombreux rendez-vous sont programmés animations musicales, carnaval des enfants, carnaval de l’âge d’or, course cycliste, fête foraine…

Programme 2025

Animations musicales en centre-ville samedi 26 avril 2025 dès 15h

Fête foraine – du samedi 26 avril au dimanche 4 mai 2025 – de 14h à 2h les samedis et de 14h à 23h les autres jours

Défilé de jour – dimanche 27 avril 2025 – de 14h30 à 17h30

Guinguette du Carnaval – mardi 29 avril 2025 – de 12h à 20h

Carnaval des Centres de Loisirs mercredi 30 avril 2025 – à partir de 14h30

Course Cycliste « Grand Prix du Carnaval » mercredi 30 avril 2025 à 20h

Défilé de nuit – samedi 3 mai 2025 de 21h30 à minuit

Carnaval des Aînés jeudi 15 mai 2025 – à 14h

Nouveau parcours en 2025 :

Les chars se stationneront entre le rond-point de la Légion d’Honneur (rond-point de La Tessoualle) et l’avenue du Commandant de Champagny, les défilés partiront de l’avenue Anatole Manceau (devant Glisséo) et termineront par le tour de la Place du 8 mai 1945 (autour des Halles).

Retrouvez tout le programme sur https://www.cholet.fr/carnaval/ .

Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 62 28 09 choletevenements@choletevenements.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Carnaval de Cholet Cholet a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de tourisme du Choletais