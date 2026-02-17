Les Conférences de Diane Figures de l’enfance naissance d’un sujet Musée d’Art Cholet
Les Conférences de Diane Figures de l’enfance naissance d’un sujet Musée d’Art Cholet samedi 25 avril 2026.
Les Conférences de Diane Figures de l’enfance naissance d’un sujet
Musée d’Art 27 avenue de l’Abreuvoir Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Avec Diane Gouard, historienne de l’Art .
Musée d’Art 27 avenue de l’Abreuvoir Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 23 22 museearthistoire@agglo-choletais.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les Conférences de Diane Figures de l’enfance naissance d’un sujet Cholet a été mis à jour le 2026-02-15 par Office de tourisme du Choletais