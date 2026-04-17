3ème manche de Championnat de France Sports Extrêmes Glisséo Cholet

Cholet

3ème manche de Championnat de France Sports Extrêmes

Glisséo Avenue Anatole Manceau Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 09:30:00

fin : 2026-05-03 12:30:00

Date(s) :

2026-05-02 2026-05-03

Compétition nationale de Sports Extrêmes sur glace

Saut de barils, saut en hauteur avec et sans tremplin, Ice Cross, démo solo ou team (chorégraphies), battles .

Glisséo Avenue Anatole Manceau Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 64 36 60 99 acpgcholet@gmail.com

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English :

L’événement 3ème manche de Championnat de France Sports Extrêmes Cholet a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Choletais