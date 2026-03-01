Journée commerciale le 18 avril 2026 Cholet
ARCADES ROUGE/RUE NATIONALE/RUE GEORGES CLEMENCEAU Cholet Maine-et-Loire
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-18 19:30:00
2026-04-18
Grand déballage des commerçants avec le passage des troupes du Carnaval et animations .
ARCADES ROUGE/RUE NATIONALE/RUE GEORGES CLEMENCEAU Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 10 18 50 99 m.lalys@sodes-sa.com
