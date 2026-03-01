Journée commerciale le 18 avril 2026

ARCADES ROUGE/RUE NATIONALE/RUE GEORGES CLEMENCEAU Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-18 19:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Grand déballage des commerçants avec le passage des troupes du Carnaval et animations .

ARCADES ROUGE/RUE NATIONALE/RUE GEORGES CLEMENCEAU Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 10 18 50 99 m.lalys@sodes-sa.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journée commerciale le 18 avril 2026 Cholet a été mis à jour le 2026-03-01 par Office de tourisme du Choletais