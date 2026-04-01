Atelier Licorne Cholet
Atelier Licorne Cholet samedi 18 avril 2026.
Cholet
Atelier Licorne
Ecurie de La Frênière Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 14 – 14 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-18 12:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Viens transformer notre poney en Licorne et faire un tour dessus. .
Ecurie de La Frênière Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 43 14 51 26 labonnepatte49@gmail.com
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English :
L’événement Atelier Licorne Cholet a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de tourisme du Choletais
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