Cholet

Atelier Licorne

Ecurie de La Frênière Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 14 – 14 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-18 12:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Viens transformer notre poney en Licorne et faire un tour dessus. .

Ecurie de La Frênière Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 43 14 51 26 labonnepatte49@gmail.com

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English :

L’événement Atelier Licorne Cholet a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de tourisme du Choletais