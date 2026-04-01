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Atelier Licorne Cholet

Atelier Licorne Cholet samedi 18 avril 2026.

Adresse : Ecurie de La Frênière

Ville : 49300 Cholet

Département : Maine-et-Loire

Début : 2026-04-18T10:00:00

Fin : 2026-04-18T12:00:00

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 14 14

Cholet

Atelier Licorne

Ecurie de La Frênière Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 14 – 14 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-18 12:00:00

Date(s) :
2026-04-18

Viens transformer notre poney en Licorne et faire un tour dessus.   .

Ecurie de La Frênière Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 43 14 51 26  labonnepatte49@gmail.com

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English :

L’événement Atelier Licorne Cholet a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de tourisme du Choletais

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