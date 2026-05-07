Atelier d’écriture créative Cholet
Atelier d’écriture créative Cholet mercredi 10 juin 2026.
Cholet
Atelier d’écriture créative
Chochoshop, 18 rue de la Sardinerie Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 17:30:00
fin : 2026-07-08 19:00:00
Date(s) :
2026-06-10 2026-07-08
Venez jouer du stylo lors d’un atelier d’écriture créative ! Ici, pas question d’orthographe ou de grammaire, seul le plaisir de créer et imaginer. Au rythme de contraintes ludiques, découvrez l’étendue des possibilités rien qu’avec des mots ! Ces temps d’écriture et de partage des textes vous mèneront vers des chemins inattendus.
Le 07/05/2026 de 17:30 à 19:00
Le 10/06/2026 de 17:30 à 19:00
Le 08/07/2026 de 17:30 à 19:00 .
Chochoshop, 18 rue de la Sardinerie Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 15 08 06 21 contact@lesmotschamarres.fr
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English :
L’événement Atelier d’écriture créative Cholet a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du Choletais
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