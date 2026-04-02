Cholet

Le Coeur de Ville fête l’Eté

Centre-ville Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 19:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Grand déballage pour le 1er samedi des soldes dans les rues du centre ville de Cholet rue Nationale, rue Georges Clémenceau et Arcades Rougé. .

Centre-ville Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 10 18 50 99 m.lalys@sodes-sa.com

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English :

L’événement Le Coeur de Ville fête l’Eté Cholet a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme du Choletais