Le Coeur de Ville fête l’Eté Cholet
Le Coeur de Ville fête l’Eté Cholet samedi 27 juin 2026.
Cholet
Le Coeur de Ville fête l’Eté
Centre-ville Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 19:30:00
Date(s) :
2026-06-27
Grand déballage pour le 1er samedi des soldes dans les rues du centre ville de Cholet rue Nationale, rue Georges Clémenceau et Arcades Rougé. .
Centre-ville Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 10 18 50 99 m.lalys@sodes-sa.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Le Coeur de Ville fête l’Eté Cholet a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme du Choletais
À voir aussi à Cholet (Maine-et-Loire)
- P’tit Déj du Verger Rue du Bois Régnier Cholet 21 mai 2026
- Les Tables du Verger Rue du Bois Régnier Cholet 22 mai 2026
- Soirée blind test à l’Autre Usine Cholet 22 mai 2026
- Atelier d’écriture créative Cholet 23 mai 2026
- Atelier tressage de fils, méthode japonaise le kumihimo Cholet 23 mai 2026