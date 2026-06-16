Cholet

Fête de la Musique à Cholet

Centre-ville Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Durant toute une soirée, musiciens amateurs et confirmés se produiront pour le bonheur des petits et des grands. Cet événement sera également l’occasion de mettre en avant des artistes locaux et de leur permettre de se produire devant un public nombreux.

Mélomane ou simple curieux, rendez-vous le vendredi 21 juin pour partager un moment festif et inoubliable à l’occasion de cette édition 2026 de la Fête de la Musique !

Le centre-ville deviendra piéton à partir de 20h.

Programme 2026 .

Centre-ville Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 44 09 25 00 contact@choletagglomeration.fr

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English :

L’événement Fête de la Musique à Cholet Cholet a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme du Choletais