Les Halles de Cholet Cholet mardi 2 septembre 2025.

Place du 8 mai 1945 Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-02 06:00:00

fin : 2025-10-24 13:30:00

Date(s) :

2025-09-02 2025-09-03 2025-09-04 2025-09-05 2025-09-06 2025-09-09 2025-09-10 2025-09-11 2025-09-12 2025-09-13 2025-09-16 2025-09-17 2025-09-18 2025-09-19 2025-09-20 2025-09-23 2025-09-24 2025-09-25 2025-09-26 2025-09-27

Bienvenue aux Halles de Cholet, un véritable petit village gourmand !

C’est le rendez-vous incontournable des amateurs de produits frais et de saveurs authentiques.

​Plus qu’un simple marché, c’est un lieu de vie où l’on se retrouve, où les commerçants connaissent leurs habitués et où l’ambiance chaleureuse invite à flâner, à déguster et à partager un moment convivial.

Déployées sur 2 358 m², les Halles offrent un espace moderne et accueillant et lumineux.

On s’y balade en toute simplicité, profitant de l’ambiance animée où il fait bon s’attarder pour savourer un bon produit du marché. .

Place du 8 mai 1945 Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire leshallesdecholet@gmail.com

