Initiations marche nordique et gym Rue du Bois Régnier Cholet
Initiations marche nordique et gym Rue du Bois Régnier Cholet mardi 9 juin 2026.
Cholet
Initiations marche nordique et gym
Rue du Bois Régnier Centre Socioculturel Le Verger Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 14:00:00
fin : 2026-06-09 15:30:00
Date(s) :
2026-06-09 2026-06-17
Initiations marche nordique et gym
Le Centre Socioculturel Le Verger vous invite à venir tester de nouvelles pratiques sportives avec Victor, éducateur sportif.
Le mardi 09 juin 2026 de 14h à 15h30 de la marche nordique adaptée.
Le mardi 09 juin 2026 de 15h45 à 16h45 de la gym adaptée.
Le mercredi 17 juin 2026 de 11h30 à 12h30 de la gym sur chaise.
Ces ateliers sont gratuits et ouvert à tous ! .
Rue du Bois Régnier Centre Socioculturel Le Verger Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 14 99 accueil@cs-leverger.fr
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English :
L’événement Initiations marche nordique et gym Cholet a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de tourisme du Choletais
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