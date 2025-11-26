Initiations marche nordique et gym Rue du Bois Régnier Cholet

Cholet

Initiations marche nordique et gym

Rue du Bois Régnier Centre Socioculturel Le Verger Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 14:00:00

fin : 2026-06-09 15:30:00

Date(s) :

2026-06-09 2026-06-17

Initiations marche nordique et gym

Le Centre Socioculturel Le Verger vous invite à venir tester de nouvelles pratiques sportives avec Victor, éducateur sportif.

Le mardi 09 juin 2026 de 14h à 15h30 de la marche nordique adaptée.

Le mardi 09 juin 2026 de 15h45 à 16h45 de la gym adaptée.

Le mercredi 17 juin 2026 de 11h30 à 12h30 de la gym sur chaise.

Ces ateliers sont gratuits et ouvert à tous ! .

Rue du Bois Régnier Centre Socioculturel Le Verger Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 14 99 accueil@cs-leverger.fr

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English :

L’événement Initiations marche nordique et gym Cholet a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de tourisme du Choletais