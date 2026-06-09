Marché des producteurs Cholet
Marché des producteurs Cholet mercredi 10 juin 2026.
Cholet
Marché des producteurs
75 rue de la Mutualité Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 15:30:00
fin : 2026-10-21 17:30:00
Date(s) :
2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02 2026-09-09 2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30 2026-10-07 2026-10-14 2026-10-21
Chaque mercredi après-midi de 15h30 à 17h30 Pierre des Artisans du potager et Sabrina de Savourer l’instant présent Gâteaux et biscuits artisanaux vous proposent de magnifiques produits dans le hall d’accueil de la résidence OUI SENIORS de Cholet. .
75 rue de la Mutualité Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 85 14 30 chlzs0101@zenitude-groupe.com
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English :
L’événement Marché des producteurs Cholet a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du Choletais
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