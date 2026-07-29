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Soirée jeux de société L’Autre Faubourg Zac de l’Ecuyère Cholet

vendredi 31 juillet 2026 · L'Autre Faubourg Zac de l'Ecuyère · Cholet

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
L'Autre Faubourg Zac de l'Ecuyère
Adresse
Cultura Cholet
Ville
49300 Cholet
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Cholet

Soirée jeux de société

L’Autre Faubourg Zac de l’Ecuyère Cultura Cholet Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 17:00:00
fin : 2026-07-31 20:00:00

Date(s) :
2026-07-31

Découvrez les coups de coeur de l’équipe et faites le plein de jeux pour les vacances !   .

L’Autre Faubourg Zac de l’Ecuyère Cultura Cholet Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 71 48 20 

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English :

L’événement Soirée jeux de société Cholet a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de tourisme du Choletais

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