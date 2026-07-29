AGENDA · Cholet
Soirée jeux de société L’Autre Faubourg Zac de l’Ecuyère Cholet
vendredi 31 juillet 2026 · L'Autre Faubourg Zac de l'Ecuyère · Cholet
Informations pratiques
Cholet
Soirée jeux de société
L’Autre Faubourg Zac de l’Ecuyère Cultura Cholet Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 17:00:00
fin : 2026-07-31 20:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Découvrez les coups de coeur de l’équipe et faites le plein de jeux pour les vacances ! .
L’Autre Faubourg Zac de l’Ecuyère Cultura Cholet Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 71 48 20
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English :
L’événement Soirée jeux de société Cholet a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de tourisme du Choletais
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