Soirée jeux de société L’Autre Faubourg Zac de l’Ecuyère Cholet

Informations pratiques

Cholet

Soirée jeux de société

L’Autre Faubourg Zac de l’Ecuyère Cultura Cholet Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 17:00:00

fin : 2026-07-31 20:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Découvrez les coups de coeur de l’équipe et faites le plein de jeux pour les vacances ! .

L’Autre Faubourg Zac de l’Ecuyère Cultura Cholet Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 71 48 20

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English :

L’événement Soirée jeux de société Cholet a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de tourisme du Choletais