Cholet

Visite Les incontournables de Cholet

Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 10:00:00

fin : 2026-07-31 12:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Entre petites et grandes histoires, il n’y a qu’un pas. Et c’est Axel qui vous les raconte, pendant une balade historique dans le centre-ville de Cholet.

En quelques heures, remontez le temps de la préhistoire au Moyen-Âge en passant par les guerres de Vendée et l’ère industrielle, les bâtiments emblématiques de la ville de Cholet n’auront plus de secrets pour vous.

Accessible PMR avec aide.

Attention, places limitées ! Réservez auprès de l’Office de Tourisme.

Le lieu exact de RDV vous sera communiqué lors de la réservation.

OUVERTURE DES RESERVATIONS LE 15 JUIN 2026 .

Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 80 00 info-accueil@ot-cholet.fr

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English :

L’événement Visite Les incontournables de Cholet Cholet a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du Choletais