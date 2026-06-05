Cholet

Visite Guerres de Vendée Parcours coeur de ville

14 avenue Maudet Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Lors d’une visite guidée au cœur de Cholet, partez à la découverte des traces laissées par les Guerres de Vendée.

À travers les rues et lieux emblématiques du centre-ville, cette balade historique vous invite à porter un autre regard sur les événements qui ont qui ont profondément marqué le territoire entre 1793 et 1796.

Cette visite fait écho au carnet de route Guerres de Vendée, Cholet et son agglomération , conçu comme véritable fil conducteur pour explorer l’histoire locale et les sites de mémoire dans la région choletaise.

A partir de 12 ans.

Attention, places limitées ! Réservez auprès de l’Office de Tourisme.

Le lieu exact de RDV vous sera communiqué lors de la réservation. .

14 avenue Maudet Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 80 00 info-accueil@ot-cholet.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite Guerres de Vendée Parcours coeur de ville Cholet a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme du Choletais