Visite guidée Du figuratif à l’abstrait

27 avenue de l’Abreuvoir Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 15:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-24 2026-08-28

Dans le parcours renouvelé du Musée d’Art, cette visite propose une découverte de l’évolution de l’Art du XVIIIe au XXIe siècle, des oeuvre rococos de Pierre-Charles Trémolières à l’abstraction géométrique de François Morellet.

27 avenue de l’Abreuvoir Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 23 22 museearthistoire@agglo-choletais.fr

English :

As part of the Musée d’Art’s revamped itinerary, this tour explores the evolution of art from the 18th to the 21st century, from the rococo works of Pierre-Charles Trémolières to the geometric abstraction of François Morellet.

