Visites du Carillon de l’église du Sacré Cœur de Cholet Eglise du Sacré Coeur Cholet mercredi 1 juillet 2026.

Cholet

Visites du Carillon de l’église du Sacré Cœur de Cholet

Eglise du Sacré Coeur Bd Guy Chouteau Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 15:30:00

fin : 2026-08-05 16:30:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20

Situé en haut du clocher de l’église du Sacré-Cœur, découvrez cet instrument rare et unique dans la région du Grand Ouest.

Restauré en 2011, le carillon et ses 49 cloches sonnent de nouveau, animent et ponctuent musicalement la vie du quartier.

Les efforts seront récompensés à l’issue des 132 marches à gravir par un large panorama sur la ville et les alentours.

Visites guidées et animées par le carillonneur qui présentera l’histoire de l’instrument, sa restauration et sa place dans le paysage sonore.

​Démonstration du jeu du carillon.

Accueil devant la porte principale de l’église. .

Eglise du Sacré Coeur Bd Guy Chouteau Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 10 41 97 36 carillon.cholet@gmail.com

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English :

L’événement Visites du Carillon de l’église du Sacré Cœur de Cholet Cholet a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du Choletais