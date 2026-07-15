AGENDA · Cholet
Les Soirées Brasero La Touchetière Cholet
vendredi 17 juillet 2026 · Cholet
Informations pratiques
Cholet
Les Soirées Brasero La Touchetière
41 rue du Docteur Roux Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 45 – 45 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Tous les vendredis de l’été, le brasero s’allume à La Touchetière ! .
41 rue du Docteur Roux Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 62 55 03 communication@rgvgroupe.com
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English :
L’événement Les Soirées Brasero La Touchetière Cholet a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme du Choletais
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