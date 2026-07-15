Informations pratiques

Cholet

Les Soirées Brasero La Touchetière

41 rue du Docteur Roux Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 45 – 45 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Tous les vendredis de l’été, le brasero s’allume à La Touchetière ! .

41 rue du Docteur Roux Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 62 55 03 communication@rgvgroupe.com

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English :

L’événement Les Soirées Brasero La Touchetière Cholet a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme du Choletais