La nuit des étoiles Cholet
La nuit des étoiles Cholet samedi 8 août 2026.
Cholet
La nuit des étoiles
Stand de tir du lac de Ribou à Cholet Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:30:00
fin : 2026-08-08 23:59:00
Date(s) :
2026-08-08
Nuit des Étoiles
La Société Locale d’Astronomie (S.L.A.), en partenariat avec l’Association Française d’Astronomie (A.F.A.), invite le public à une soirée exceptionnelle d’observation du ciel, à l’occasion de la Nuit des Étoiles.
Un parcours fléché permettra d’accéder facilement au site d’observation, situé au stand de tir du lac de Ribou.
À partir de 21h, les visiteurs pourront profiter gratuitement d’un spectacle céleste remarquable, avec en point d’orgue l’observation des Perséides, célèbre pluie d’étoiles filantes visible chaque été.
Le ciel profond sera également à l’honneur, offrant un panorama unique de la Voie Lactée, de Cassiopée et Persée jusqu’au Scorpion et au Sagittaire, en direction du centre galactique.
Les membres de la S.L.A. mettront à disposition une dizaine de télescopes pour accompagner le public dans ses observations. Il sera également possible de capturer ses propres images via smartphone grâce à un télescope connecté (application gratuite Unistellar à télécharger au préalable). .
Stand de tir du lac de Ribou à Cholet Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 52 67 00 09 section-astronomie@sla-cholet.org
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English :
L’événement La nuit des étoiles Cholet a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du Choletais
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