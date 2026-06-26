Activités pêche Cholet
Activités pêche Cholet mercredi 12 août 2026.
Cholet
Activités pêche
Étang de la Godinière Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 09:00:00
fin : 2026-08-12 12:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Bienvenue aux activités Je pêche en float tube et Je pêche mes 1ers poissons !
Venez vivre une expérience unique au bord de l’eau à travers deux activités complémentaires. Que vous souhaitiez découvrir les sensations de la pêche en float tube ou vous initier à la pêche et réaliser vos premières captures, ces animations vous permettront d’apprendre de nouvelles techniques, de gagner en autonomie et de profiter d’un moment convivial en pleine nature.
.
Étang de la Godinière Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 87 57 09 secretariat@fedepeche49.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Activités pêche Cholet a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme du Choletais
À voir aussi à Cholet (Maine-et-Loire)
- STAGE DECOUVERTE AVIRON ETE 2026 PORT DE RIBOU Cholet 29 juin 2026
- Courses hippiques Cholet 30 juin 2026
- Venez découvrir les Minions Cholet 1 juillet 2026
- Visites du Carillon de l’église du Sacré Cœur de Cholet Eglise du Sacré Coeur Cholet 1 juillet 2026
- Le Théâtre ambulant Chopalovitch de Lioubomir Simovitch Tournée des Villages de la TRPL Parc du Centre social Pasteur Cholet 2 juillet 2026