Cholet

Activités pêche

Étang de la Godinière Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 09:00:00

fin : 2026-08-12 12:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Bienvenue aux activités Je pêche en float tube et Je pêche mes 1ers poissons !

Venez vivre une expérience unique au bord de l’eau à travers deux activités complémentaires. Que vous souhaitiez découvrir les sensations de la pêche en float tube ou vous initier à la pêche et réaliser vos premières captures, ces animations vous permettront d’apprendre de nouvelles techniques, de gagner en autonomie et de profiter d’un moment convivial en pleine nature.

.

Étang de la Godinière Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 87 57 09 secretariat@fedepeche49.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Activités pêche Cholet a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme du Choletais