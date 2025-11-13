P’tit Déj du Verger Rue du Bois Régnier Cholet

P’tit Déj du Verger

Nouveau rendez-vous P’tit déjeuner au Centre Socioculturel Le Verger !

Nous vous proposons, à petit prix, de partager un petit déjeuner ensemble.

C’est l’occasion idéale de commencer la journée autrement, dans une ambiance chaleureuse et détendue, autour d’un repas équilibré et gourmand.

Vous pourrez faire de nouvelles rencontres, échanger et créer du lien.

Ce nouveau temps fort aura lieu deux jeudis par mois, de 7h30 à 9h30.

La première date se tiendra le jeudi 02 avril 2026

Le Tarif 2€ par personne.

Pas besoin de réserver, vous pouvez venir directement le jour j.

Nous vous attendons nombreux !

Si vous souhaitez plus d’informations accueil@cs-leverger.fr tél 02 41 65 14 99 .

Rue du Bois Régnier Centre Socioculturel Le Verger Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 14 99 accueil@cs-leverger.fr

