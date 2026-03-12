Préparez-vous à entrer dans l’univers de vos jouets préférés TOY STORY Cholet
Préparez-vous à entrer dans l’univers de vos jouets préférés TOY STORY Cholet mercredi 17 juin 2026.
Préparez-vous à entrer dans l’univers de vos jouets préférés TOY STORY
Les Arcades Rougé Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 14:00:00
fin : 2026-06-17 18:00:00
Date(s) :
2026-06-17
le Carré des Toiles des Arcades Rougé se transforme en terrain de jeu géant ! .
Les Arcades Rougé Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 10 18 50 99 m.lalys@sodes-sa.com
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L’événement Préparez-vous à entrer dans l’univers de vos jouets préférés TOY STORY Cholet a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de tourisme du Choletais