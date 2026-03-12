Préparez-vous à entrer dans l’univers de vos jouets préférés TOY STORY

Les Arcades Rougé Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 14:00:00

fin : 2026-06-17 18:00:00

Date(s) :

2026-06-17

le Carré des Toiles des Arcades Rougé se transforme en terrain de jeu géant ! .

Les Arcades Rougé Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 10 18 50 99 m.lalys@sodes-sa.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Préparez-vous à entrer dans l’univers de vos jouets préférés TOY STORY Cholet a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de tourisme du Choletais