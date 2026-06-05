Anim’ de rue Rue du Bois Régnier Cholet

Cholet

Anim’ de rue

Rue du Bois Régnier Centre Socioculturel Le Verger Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 12:00:00

fin : 2026-07-17 17:00:00

Date(s) :

2026-06-24 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17

Nouvelle saison des Anim’ de rue !

Cet été, les animations de rue font leur grand retour dans les différents quartiers du Centre Socioculturel Le Verger !

Au programme une multitude d’activités pour tous les âges — jeux en bois, jeux de société, parcours de motricité et bien d’autres surprises ! Un moment idéal pour se rencontrer, échanger et profiter ensemble des belles soirées d’été ! .

Rue du Bois Régnier Centre Socioculturel Le Verger Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 14 99 accueil@cs-leverger.fr

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English :

L’événement Anim’ de rue Cholet a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme du Choletais