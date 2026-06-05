Anim’ de rue Rue du Bois Régnier Cholet
Anim’ de rue Rue du Bois Régnier Cholet mercredi 24 juin 2026.
Cholet
Anim’ de rue
Rue du Bois Régnier Centre Socioculturel Le Verger Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 12:00:00
fin : 2026-07-17 17:00:00
Date(s) :
2026-06-24 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17
Nouvelle saison des Anim’ de rue !
Cet été, les animations de rue font leur grand retour dans les différents quartiers du Centre Socioculturel Le Verger !
Au programme une multitude d’activités pour tous les âges — jeux en bois, jeux de société, parcours de motricité et bien d’autres surprises ! Un moment idéal pour se rencontrer, échanger et profiter ensemble des belles soirées d’été ! .
Rue du Bois Régnier Centre Socioculturel Le Verger Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 14 99 accueil@cs-leverger.fr
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English :
L’événement Anim’ de rue Cholet a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme du Choletais
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