Cholet

BALADES HISTORIQUES ET GOURMANDES 2026

SLA AVENUE FOCH Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Curieux de découvrir les lieux emblématiques témoins des guerres de Vendée ainsi que le destin tragique de ses habitants ?

La section Mémoires historiques de la SLA vous propose une journée agrémentée d’une pause gourmande le 03 juillet 2026.

RESERVATION OBLIGATOIRE au 06751173 04 ou memoireshistoriques@sla-cholet.org .

SLA AVENUE FOCH Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 75 11 73 04 christian.chambiron@hotmail.fr

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English :

L’événement BALADES HISTORIQUES ET GOURMANDES 2026 Cholet a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme du Choletais