BALADES HISTORIQUES ET GOURMANDES 2026 Cholet
BALADES HISTORIQUES ET GOURMANDES 2026 Cholet vendredi 3 juillet 2026.
Cholet
BALADES HISTORIQUES ET GOURMANDES 2026
SLA AVENUE FOCH Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Curieux de découvrir les lieux emblématiques témoins des guerres de Vendée ainsi que le destin tragique de ses habitants ?
La section Mémoires historiques de la SLA vous propose une journée agrémentée d’une pause gourmande le 03 juillet 2026.
RESERVATION OBLIGATOIRE au 06751173 04 ou memoireshistoriques@sla-cholet.org .
SLA AVENUE FOCH Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 75 11 73 04 christian.chambiron@hotmail.fr
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L’événement BALADES HISTORIQUES ET GOURMANDES 2026 Cholet a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme du Choletais