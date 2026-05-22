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Run Color à l’Autre Usine Cholet

Run Color à l’Autre Usine Cholet vendredi 3 juillet 2026.

Adresse : 88 Rue de Bourgneuf

Ville : 49300 Cholet

Département : Maine-et-Loire

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 6 6

Cholet

Run Color à l’Autre Usine

88 Rue de Bourgneuf Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Course, bonne humeur, musique, animations, suivi d’une soirée festive sur le parking de l’Autre Usine.   .

88 Rue de Bourgneuf Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 30 03 00  contact@lautreusine.com

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English :

L’événement Run Color à l’Autre Usine Cholet a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du Choletais

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