Le Théâtre ambulant Chopalovitch de Lioubomir Simovitch Tournée des Villages de la TRPL Parc du Centre social Pasteur Cholet
Le Théâtre ambulant Chopalovitch de Lioubomir Simovitch Tournée des Villages de la TRPL Parc du Centre social Pasteur Cholet jeudi 2 juillet 2026.
Cholet
Le Théâtre ambulant Chopalovitch de Lioubomir Simovitch Tournée des Villages de la TRPL
Parc du Centre social Pasteur 1 Rue du Docteur Émile Maillard Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 20:30:00
fin : 2026-07-02 22:30:00
Date(s) :
2026-07-02
Dans le cadre de sa Tournée des Villages 2026, la Troupe Réunie pour la Poésie et la Liberté (TRPL) sillonnera les routes des Pays de la Loire, pour jouer deux spectacles dans 41 villages.
Synopsis Une troupe de théâtre itinérante s’arrête dans un village sous occupation étrangère. Entre curiosité et incompréhension, artistes et villageois se rencontrent et, parfois, s’affrontent. Derrière les quiproquos comiques et les drames, pointe l’interrogation de la nécessité de l’art dans notre quotidien. .
Parc du Centre social Pasteur 1 Rue du Docteur Émile Maillard Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 35 40 asso@trpl.fr
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L’événement Le Théâtre ambulant Chopalovitch de Lioubomir Simovitch Tournée des Villages de la TRPL Cholet a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du Choletais
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