Courses hippiques Cholet
Courses hippiques Cholet mardi 30 juin 2026.
Cholet
Courses hippiques
Avenue de l’Hippodrome Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 16:00:00
fin : 2026-06-30 22:00:00
Date(s) :
2026-06-30
L’hippodrome organise une réunion de courses !
Au programme des courses de galop et de haies avec la présence de la chaine TV Equidia sans oublier un afterwork avec DJ.
Nous vous attendons nombreux! .
Avenue de l’Hippodrome Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 76 44 89 72 contacthippodromecholet@gmail.com
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English :
L’événement Courses hippiques Cholet a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme du Choletais
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