Cholet

Courses hippiques

Avenue de l’Hippodrome Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 16:00:00

fin : 2026-06-30 22:00:00

Date(s) :

2026-06-30

L’hippodrome organise une réunion de courses !

Au programme des courses de galop et de haies avec la présence de la chaine TV Equidia sans oublier un afterwork avec DJ.

​Nous vous attendons nombreux! .

Avenue de l’Hippodrome Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 76 44 89 72 contacthippodromecholet@gmail.com

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English :

L’événement Courses hippiques Cholet a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme du Choletais