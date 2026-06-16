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Courses hippiques Cholet

Courses hippiques Cholet mardi 30 juin 2026.

Adresse : Avenue de l'Hippodrome

Ville : 49300 Cholet

Département : Maine-et-Loire

Début : mardi 30 juin 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Cholet

Courses hippiques

Avenue de l’Hippodrome Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 16:00:00
fin : 2026-06-30 22:00:00

Date(s) :
2026-06-30

L’hippodrome organise une réunion de courses !
Au programme des courses de galop et de haies avec la présence de la chaine TV Equidia sans oublier un afterwork avec DJ.
​Nous vous attendons nombreux!   .

Avenue de l’Hippodrome Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 76 44 89 72  contacthippodromecholet@gmail.com

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English :

L’événement Courses hippiques Cholet a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme du Choletais

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