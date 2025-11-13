STAGE DECOUVERTE AVIRON ETE 2026 PORT DE RIBOU Cholet

Cholet

STAGE DECOUVERTE AVIRON ETE 2026

PORT DE RIBOU BASE NAUTIQUE ERIC ROBIN Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 90 – 90 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 14:00:00

fin : 2026-07-03 17:00:00

Date(s) :

2026-06-29 2026-06-30 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-08-24 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27 2026-08-28

L’ASC organise des stages d’été à la semaine, en demi-journée de 14h à 17h, pour des jeunes âgés de 10 ans minimum et sachant nager.

Les stages sont encadrés par nos moniteurs diplômés.

Pour les enfants qui aiment l’eau et les beaux paysages, l’aviron est plus qu’un simple sport, c’est une expérience immersive au cœur de la nature.

À partir de 10 ans, garçon ou fille, il peut découvrir cette discipline. À condition de savoir bien nager, votre enfant prendra plaisir à ramer, peu importe sa condition physique. Votre enfant ne risque pas de se blesser. L’aviron est un sport ‘porté’, ce qui n’entraîne aucune souffrance articulaire importante . L’environnement favorise la détente et réduit le stress, idéal si votre enfant a tendance à être nerveux.

Enfin l’aviron, c’est aussi l’expérience du vivre-ensemble, dans le partage du plan d’eau et la cohésion nécessaire sur les bateaux.

A l’ASC , on cultive depuis toujours le sport plaisir !

Stages d’été 2026

29 juin 3 juillet

6-10 juillet

24-28 août

Les stages auront lieu sous réserve de 6 participants inscrits minimum.

Goûter inclus

A fournir

Casquette, crème solaire, attache-lunettes, gourde,

Nécessaire de douche et une tenue de rechange.

Inscription (lien vers compte asso)

http://www.helloasso.com/associations/asc-aviron-sport-choletais/evenements/aviron-stages-decouverte-des-10-ans .

PORT DE RIBOU BASE NAUTIQUE ERIC ROBIN Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 60 08 89 60 avironcholet@gmail.com

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English :

L’événement STAGE DECOUVERTE AVIRON ETE 2026 Cholet a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de tourisme du Choletais