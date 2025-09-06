Festival Un air d’été Cholet
Festival Un air d’été Cholet vendredi 3 juillet 2026.
Festival Un air d’été
Parc de Moine Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05
Pour bien commencer les vacances d’été, petits et grands sont conviés au Parc de Moine pour assister à des spectacles et concerts, gratuits et en plein air, les pieds dans l’herbe ! .
Parc de Moine Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 24 24 info-theatre@choletagglomeration.fr
