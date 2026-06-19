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Vivez la Coupe du Monde Rond-Point des Batignolles Cholet

Vivez la Coupe du Monde Rond-Point des Batignolles Cholet mardi 23 juin 2026.

Lieu : Rond-Point des Batignolles

Adresse : 88 Rue de Bourgneuf

Ville : 49300 Cholet

Département : Maine-et-Loire

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Heure de début : 23:00:00

Tarif :

Cholet

Vivez la Coupe du Monde

Rond-Point des Batignolles 88 Rue de Bourgneuf Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 23:00:00
fin : 2026-06-22

Date(s) :
2026-06-22 2026-06-26

Du 11 juin au 19 juillet, venez vivre la Coupe du Monde sur écran géant à l’Autre Usine !
Ne manquez les retransmissions des matchs de l’Equipe de France !

– France Sénégal mardi 16 juin à 21h
– France Irak lundi 22 juin à 23h
– Norvège France vendredi 26 juin à 21h   .

Rond-Point des Batignolles 88 Rue de Bourgneuf Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 30 03 00  contact@lautreusine.com

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English :

L’événement Vivez la Coupe du Monde Cholet a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme du Choletais

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