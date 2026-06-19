Vivez la Coupe du Monde Rond-Point des Batignolles Cholet
Vivez la Coupe du Monde Rond-Point des Batignolles Cholet mardi 23 juin 2026.
Cholet
Vivez la Coupe du Monde
Rond-Point des Batignolles 88 Rue de Bourgneuf Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 23:00:00
fin : 2026-06-22
Date(s) :
2026-06-22 2026-06-26
Du 11 juin au 19 juillet, venez vivre la Coupe du Monde sur écran géant à l’Autre Usine !
Ne manquez les retransmissions des matchs de l’Equipe de France !
– France Sénégal mardi 16 juin à 21h
– France Irak lundi 22 juin à 23h
– Norvège France vendredi 26 juin à 21h .
Rond-Point des Batignolles 88 Rue de Bourgneuf Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 30 03 00 contact@lautreusine.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Vivez la Coupe du Monde Cholet a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme du Choletais
À voir aussi à Cholet (Maine-et-Loire)
- Salon du livre Cultura Cholet Cholet 19 juin 2026
- Les Tables du Verger Rue du Bois Régnier Cholet 19 juin 2026
- Stage de vannerie Cholet 19 juin 2026
- GRAND CONCERT GOSPEL – PARC DE LA MEILLERAIE Cholet 20 juin 2026
- Permanence du Repair café de Cholet Local Ados Cholet 20 juin 2026