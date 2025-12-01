Permanence du Repair café de Cholet Local Ados Cholet
Permanence du Repair café de Cholet Local Ados Cholet samedi 20 décembre 2025.
Permanence du Repair café de Cholet
Local Ados Allée des Vanneaux Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 09:00:00
fin : 2026-02-21 12:00:00
Date(s) :
2025-12-20 2026-01-17 2026-02-21 2026-03-21 2026-04-18 2026-05-16 2026-06-20
Qu’est-ce que le Repair Café ?
Un Repair Café c’est un rendez-vous gratuit et ouvert à tous, sous la forme d’ateliers de réparation collaboratifs.
L’idée est de Réparer ensemble pour lutter contre le gaspillage et la production de déchets.
Avec l’aide des repair acteurs, vous pouvez co-réparer vos vêtements, meubles, appareils électriques, bicyclettes, vaisselle, objets utiles, jouets, et autres .
Local Ados Allée des Vanneaux Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 45 08 18 46 repaircafecholet@gmail.com
English :
