Salon du livre Cultura Cholet Cholet
Salon du livre Cultura Cholet Cholet vendredi 19 juin 2026.
Cholet
Salon du livre Cultura Cholet
Cultura Cholet Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 10:00:00
fin : 2026-06-20 18:00:00
Date(s) :
2026-06-19 2026-06-20
Retrouvez nous pour la première édition du Salon du livre Cultura Cholet 2026
Pendant ce week-end, venez rencontrer ou découvrir une vingtaine d’auteurs ! .
Cultura Cholet Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 9 39 03 03 03
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Salon du livre Cultura Cholet Cholet a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme du Choletais
À voir aussi à Cholet (Maine-et-Loire)
- Stage de vannerie Cholet 5 juin 2026
- Exposition de Chantal MÉTAYER Cholet 5 juin 2026
- Soirée jeu de société Cholet 5 juin 2026
- Permanence du Repair café de Cholet Rue du Bois Régnier Cholet 6 juin 2026
- La Piste des Jeux Cholet 6 juin 2026