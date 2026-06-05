Cholet

Salon du livre Cultura Cholet

Cultura Cholet Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 10:00:00

fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-19 2026-06-20

Retrouvez nous pour la première édition du Salon du livre Cultura Cholet 2026

Pendant ce week-end, venez rencontrer ou découvrir une vingtaine d’auteurs ! .

Cultura Cholet Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 9 39 03 03 03

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English :

L’événement Salon du livre Cultura Cholet Cholet a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme du Choletais