Cholet

AUTHENTIC SKATE WEEKEND 2026

Avenue Anatole Manceau Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 11:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28

L’association Camouflage Street Crew organise une nouvelle édition de l’Authentic Skate Weekend les samedi 27 et dimanche 28 juin 2026 au skatepark de Cholet.

Le samedi sera consacré au traditionnel contest de skate régional ouvert aux catégories féminines et masculines. Les catégories d’âge (-12/-15/-18/+18 ans) . La compétition débutera à 13h après une session d’entraînement libre à partir de 11h.

Le skatepark de Cholet accueillera les participants sur l’ensemble de ses modules street et bowl. Une participation de 5 € est demandée pour les compétiteurs.

Tout au long de la journée DJ set, restauration et buvette sur place.

Le dimanche sera dédié à une session libre et conviviale permettant aux riders de se retrouver et de partager leur passion du skateboard. .

Avenue Anatole Manceau Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 62 73 92 14 camouflagestreetcrew@gmail.com

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English :

The Camouflage Street Crew association is organizing a new edition of the Authentic Skate Weekend on Saturday June 27 and Sunday June 28, 2026 at the Cholet skatepark.

L’événement AUTHENTIC SKATE WEEKEND 2026 Cholet a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de tourisme du Choletais