Visite guidée Des origines de Cholet à la Grande Guerre Cholet
Visite guidée Des origines de Cholet à la Grande Guerre Cholet samedi 30 mai 2026.
Visite guidée Des origines de Cholet à la Grande Guerre
27 avenue de l’Abreuvoir Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30 2026-06-27
Cette visite propose une découverte de l’Histoire de Cholet et de sa région .
27 avenue de l’Abreuvoir Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 23 22 museearthistoire@agglo-choletais.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite guidée Des origines de Cholet à la Grande Guerre Cholet a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de tourisme du Choletais