Visite guidée Des origines de Cholet à la Grande Guerre

27 avenue de l’Abreuvoir Cholet Maine-et-Loire

Cette visite propose une découverte de l’Histoire de Cholet et de sa région .

27 avenue de l’Abreuvoir Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 23 22 museearthistoire@agglo-choletais.fr

