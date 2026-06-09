Summer Break Cholet
Summer Break Cholet samedi 27 juin 2026.
Cholet
Summer Break
Place Travot Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-27 23:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Le festival Summer Break fait étape à Cholet pour une soirée festive et conviviale. .
Place Travot Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 44 09 25 00 contact@choletagglomeration.fr
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English :
L’événement Summer Break Cholet a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du Choletais
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