Cholet

Summer Break

Place Travot Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27 23:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Le festival Summer Break fait étape à Cholet pour une soirée festive et conviviale. .

Place Travot Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 44 09 25 00 contact@choletagglomeration.fr

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English :

L’événement Summer Break Cholet a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du Choletais