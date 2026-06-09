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Summer Break Cholet

Summer Break Cholet samedi 27 juin 2026.

Adresse : Place Travot

Ville : 49300 Cholet

Département : Maine-et-Loire

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Cholet

Summer Break

Place Travot Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-27 23:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Le festival Summer Break fait étape à Cholet pour une soirée festive et conviviale.   .

Place Travot Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 44 09 25 00  contact@choletagglomeration.fr

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English :

L’événement Summer Break Cholet a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du Choletais

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