Forum des Associations Cholet Rue Marcel Prat Cholet

Cholet

Forum des Associations Cholet

Rue Marcel Prat Parc des Expositions de la Meilleraie Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 09:30:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Les associations choletaises vous donnent rendez-vous au Parc des Expositions de la Meilleraie, à l’occasion d’un nouveau forum annuel, organisé par la Ville de Cholet. .

Rue Marcel Prat Parc des Expositions de la Meilleraie Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 23 65 contact@choletagglomeration.fr

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English :

L’événement Forum des Associations Cholet Cholet a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme du Choletais