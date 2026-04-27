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Forum des Associations Cholet Rue Marcel Prat Cholet

Forum des Associations Cholet Rue Marcel Prat Cholet dimanche 6 septembre 2026.

Lieu : Rue Marcel Prat

Adresse : Parc des Expositions de la Meilleraie

Ville : 49300 Cholet

Département : Maine-et-Loire

Début : dimanche 6 septembre 2026

Fin : dimanche 6 septembre 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 0 0 0

Cholet

Forum des Associations Cholet

Rue Marcel Prat Parc des Expositions de la Meilleraie Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 09:30:00
fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :
2026-09-06

Les associations choletaises vous donnent rendez-vous au Parc des Expositions de la Meilleraie, à l’occasion d’un nouveau forum annuel, organisé par la Ville de Cholet.   .

Rue Marcel Prat Parc des Expositions de la Meilleraie Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 23 65  contact@choletagglomeration.fr

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English :

L’événement Forum des Associations Cholet Cholet a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme du Choletais

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