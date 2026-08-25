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AGENDA · Cholet

Portes ouvertes danses irlandaises Salle bien être, 1er étage Cholet

mardi 8 septembre 2026 · Salle bien être, 1er étage · Cholet

Informations pratiques

Début
mardi 8 septembre 2026
Fin
mardi 8 septembre 2026
Heure de début
17:45:00
Lieu
Salle bien être, 1er étage
Adresse
La Jeune France, 50 rue Alphonse Darmaillacq
Ville
49300 Cholet
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Cholet

Portes ouvertes danses irlandaises

Salle bien être, 1er étage La Jeune France, 50 rue Alphonse Darmaillacq Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-08 17:45:00
fin : 2026-09-29 20:15:00

Date(s) :
2026-09-08 2026-09-15 2026-09-22 2026-09-29

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Salle bien être, 1er étage La Jeune France, 50 rue Alphonse Darmaillacq Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 87 14 34 18  asso.mysteire@gmail.com

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English :

L’événement Portes ouvertes danses irlandaises Cholet a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de tourisme du Choletais

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