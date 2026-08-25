AGENDA · Cholet
Portes ouvertes danses irlandaises Salle bien être, 1er étage Cholet
mardi 8 septembre 2026 · Salle bien être, 1er étage · Cholet
Informations pratiques
Cholet
Portes ouvertes danses irlandaises
Salle bien être, 1er étage La Jeune France, 50 rue Alphonse Darmaillacq Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-08 17:45:00
fin : 2026-09-29 20:15:00
Date(s) :
2026-09-08 2026-09-15 2026-09-22 2026-09-29
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Salle bien être, 1er étage La Jeune France, 50 rue Alphonse Darmaillacq Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 87 14 34 18 asso.mysteire@gmail.com
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English :
L’événement Portes ouvertes danses irlandaises Cholet a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de tourisme du Choletais
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