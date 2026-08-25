Portes ouvertes danses irlandaises Salle bien être, 1er étage Cholet

Informations pratiques

Cholet

Portes ouvertes danses irlandaises

Salle bien être, 1er étage La Jeune France, 50 rue Alphonse Darmaillacq Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-08 17:45:00

fin : 2026-09-29 20:15:00

Date(s) :

2026-09-08 2026-09-15 2026-09-22 2026-09-29

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Salle bien être, 1er étage La Jeune France, 50 rue Alphonse Darmaillacq Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 87 14 34 18 asso.mysteire@gmail.com

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English :

L’événement Portes ouvertes danses irlandaises Cholet a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de tourisme du Choletais