Sport en Famille 2026 Cholet
dimanche 30 août 2026 · Cholet
Informations pratiques
Cholet
Sport en Famille 2026
58 rue saint bonaventure Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 10:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-30
L’Office Municipal du Sport de Cholet vous propose de découvrir 22 activités sportives le dimanche 30 août 2026 sur 6 lieux bien connus de Cholet
– la salle des fêtes
– le skate park
– le stade omnisports
– la salle Grégoire
– le complexe Darmaillacq
– le Parc de Loisirs de Ribou
De l’escalade au twirling en passant par le canoë kayak, le tennis, ou bien du karaté au yoga il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges !
Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet ! .
58 rue saint bonaventure Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 38 05 54 70 omscholet49@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Sport en Famille 2026 Cholet a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme du Choletais
À voir aussi à Cholet (Maine-et-Loire)
- Visite guidée De la fibre à l’étoffe l’histoire d’un territoire Cholet 8 juillet 2026
- Marché des producteurs Cholet 8 juillet 2026
- Visites du Carillon de l’église du Sacré Cœur de Cholet Eglise du Sacré Coeur Cholet 8 juillet 2026
- Atelier d’écriture créative Cholet 8 juillet 2026
- Atelier en famille Cholet 9 juillet 2026