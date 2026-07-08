Informations pratiques

Cholet

Sport en Famille 2026

58 rue saint bonaventure Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 10:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-30

L’Office Municipal du Sport de Cholet vous propose de découvrir 22 activités sportives le dimanche 30 août 2026 sur 6 lieux bien connus de Cholet

– la salle des fêtes

– le skate park

– le stade omnisports

– la salle Grégoire

– le complexe Darmaillacq

– le Parc de Loisirs de Ribou

De l’escalade au twirling en passant par le canoë kayak, le tennis, ou bien du karaté au yoga il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges !

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet ! .

58 rue saint bonaventure Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 38 05 54 70 omscholet49@gmail.com

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English :

L’événement Sport en Famille 2026 Cholet a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme du Choletais