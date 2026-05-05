Cholet

49 Tattoo Expo

2 Avenue Marcel Prat Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 12.5 – 12.5 – 20.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-29 2026-08-30

Au programme de ce salon

– + de 100 Artistes Tatoueurs

– 20 Exposants

– Bar et Restauration sur Place

– Présence de Freaky Hoody (l’homme le plus tatoué de France) et de Mia Dolls (influenceuse, mannequin tattoo et playmate)

– Et pleins d’autre surprises !! .

2 Avenue Marcel Prat Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire 49tattooexpo@gmail.com

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English :

L’événement 49 Tattoo Expo Cholet a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme du Choletais