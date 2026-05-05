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49 Tattoo Expo Cholet

49 Tattoo Expo Cholet samedi 29 août 2026.

Adresse : 2 Avenue Marcel Prat

Ville : 49300 Cholet

Département : Maine-et-Loire

Début : samedi 29 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Tarif : 12.5 12.5 20.5

Cholet

49 Tattoo Expo

2 Avenue Marcel Prat Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 12.5 – 12.5 – 20.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-29 2026-08-30

Au programme de ce salon
– + de 100 Artistes Tatoueurs
– 20 Exposants
– Bar et Restauration sur Place
– Présence de Freaky Hoody (l’homme le plus tatoué de France) et de Mia Dolls (influenceuse, mannequin tattoo et playmate)
– Et pleins d’autre surprises !!   .

2 Avenue Marcel Prat Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire   49tattooexpo@gmail.com

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English :

L’événement 49 Tattoo Expo Cholet a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme du Choletais

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