Focus sur l’exposition Couleurs d’enfance 2 Rue du Docteur Roux Cholet

Focus sur l’exposition Couleurs d’enfance 2

Rue du Docteur Roux Musée du Textile et de la Mode Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 15:00:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-03-14 2026-04-25 2026-07-21 2026-08-25

Exposition d’accessoires en lien avec celle du Musée d’Art. .

Rue du Docteur Roux Musée du Textile et de la Mode Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 22 50 museetextile@choletagglomeration.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Focus sur l’exposition Couleurs d’enfance 2 Cholet a été mis à jour le 2026-02-15 par Office de tourisme du Choletais